Erdoğdu için itiraz başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Erdoğdu’nun avukatlarının verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ‘‘Müvekkilimizin tutuklanmasına her nasılsa dayanak olarak gösterilen hususlar, değil kuvvetli şüphe sebebi olmak, basit bir suç şüphesi doğurabilecek mahiyette dahi değildir’’ dedi.