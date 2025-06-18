Erdoğdu için itiraz başvurusu
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.
Erdoğdu’nun avukatlarının verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ‘‘Müvekkilimizin tutuklanmasına her nasılsa dayanak olarak gösterilen hususlar, değil kuvvetli şüphe sebebi olmak, basit bir suç şüphesi doğurabilecek mahiyette dahi değildir’’ dedi.