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Erdoğdu için itiraz başvurusu

Siyaset
  • 18.06.2025 06:00
  • Giriş: 18.06.2025 06:00
  • Güncelleme: 18.06.2025 06:18
Kaynak: ANKA
Erdoğdu için itiraz başvurusu
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Erdoğdu’nun avukatlarının verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ‘‘Müvekkilimizin tutuklanmasına her nasılsa dayanak olarak gösterilen hususlar, değil kuvvetli şüphe sebebi olmak, basit bir suç şüphesi doğurabilecek mahiyette dahi değildir’’ dedi.

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