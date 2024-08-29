Ereğli'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.