Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ereğli'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen bir alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Güncel
  • 29.08.2024 09:48
  • Giriş: 29.08.2024 09:48
  • Güncelleme: 29.08.2024 09:56
Kaynak: AA
Ereğli'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BirGün'e Abone Ol