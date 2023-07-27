Ereğli'de motosiklet kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kavaklık Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında Emirhan Öz (21) ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Emirhan Öz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.