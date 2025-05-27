Ereğli zehir soluyor

Zonguldak ve ilçelerindeki hava kirliliği sanayi nedeniyle her geçen gün artıyor. Türkiye’nin havası en kirli ilçeleri arasında gelen Karadeniz Ereğli’deki kirliliğin artması halk sağlığı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yaşam savunucuları, Oyak’ın 2006’da özelleştirme yoluyla aldığı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın ilçede yaşayanları zehirli havaya mahkûm ettiğini belirterek, yetkililere önlem alınması çağrısı yaptı. Yaşam savunucuları, 30 Mayıs Cuma günü Erdemir hakkında suç duyurunda bulunacaklarını belirterek "Erdemir bizi zehirliyor, buna dur denilmeli" dedi.

Karadeniz Ereğli Çevre Gönüllüleri üyeleri yaptıkları açıklamada, Erdemir yüzünden Ereğli halkının zehirlendiğine dikkat çekerek "Nefes alamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

YILIN 200 GÜNÜ KİRLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerinin anımsatıldığı açıklamada "Yılın 200 günü hava kalitesi tehlikeli Bu zehirli hava, bebeklerimizi, yaşlılarımızı, hepimizi hasta ediyor, kalıcı hasarlar bırakıyor. Soluduğumuz bu zehirli hava yüzünden yavaş yavaş, hastane kapılarında ölüme sürükleniyoruz. Erdemir 2050’de çözecekmiş! Sağlıklı bir nefes için 25 yıl daha mı bekleyeceğiz?" diye soruldu. Bakanlığın kestiği cezaların da caydırıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: "Bu zehirli kurumla ve saçtığı zehirle daha fazla yaşamaya katlanamayız. Çevre Bakanlığı yetkilileri sadece komik cezalar kesiyor. Erdemir’in kirlilik saçan birimlerine tek bir yaptırım uygulamıyorlar. Görevlerini yapmıyorlar. Mülki idare ve bağlı birimler, yerel yönetimler halkın feryadını duymuyor, sorumluluk almıyor, görevlerini yapmıyorlar. Erdemir ve OYAK yöneticileri biliyorlar ve bile bile bu suçu işliyorlar, halk sağlığını tehlikeye atıyorlar. 30 Mayıs 2025 günü Erdemir ve OYAK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ereğli halkı, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları hepimiz bu mücadelede birleşelim. Sessiz kalırsak, zehir solumakla kalmaz bu suçun da ortağı oluruz. Zehir solumamak için, temiz bir çevrede yaşama hakkımız için, hep birlikte sesimizi duyurmanın zamanıdır."

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30+1 kenti Zonguldak

Covid-19 pandemisi sırasında Zonguldak, 30 büyükşehirin yanında akciğer hastalıklarının yaygın olmasına bağlı olarak yüksek vaka sayısının gözlemlenmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen tek il olmuştu. Kentte, Covid-19 kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek için kömürlü termik santral, liman ulaşımı, demir çelik sektörü gibi sanayi kaynaklı emisyonlarının da azaltılmasını sağlayacak geçici çalışma durdurma gibi önlemlerin acilen alınması çağrısı o dönemde de yapılmıştı.