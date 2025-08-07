Ereğli’de kontrolden çıkan tır devrildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EMR 82 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan tır sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.