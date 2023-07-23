Ereğli’de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gülüç Beldesi Ereğli Akçakoca yolu 14 Katlılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ereğli istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 34 TR 8598 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, aydınlatma direği ise yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hasar gören araç ise, olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.