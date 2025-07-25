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Ereğli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2025 16:47
  • Giriş: 25.07.2025 16:47
  • Güncelleme: 25.07.2025 16:47
Kaynak: İHA
Ereğli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Konya Adana Kara yolu üzeri Medaş kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, iki otomobil, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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