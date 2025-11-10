Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eren Elmalı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bahis hesabı olduğu tespit edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Eren Elmalı, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Spor
  • 10.11.2025 23:49
  • Giriş: 10.11.2025 23:49
  • Güncelleme: 10.11.2025 23:51
Kaynak: ANKA
Eren Elmalı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
FOTOĞRAF: AA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bahis hesabı olduğu tespit edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Eren Elmalı, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A, Ümit ve U19 Millî takımları aday kadrolarında değişiklik yapıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi. Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarından çıkarıldı."

Eren Elmalı’dan bahis açıklaması: “O günden bu yana bahisle hiçbir bağım olmadı”
BirGün'e Abone Ol