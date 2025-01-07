Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı hangi mevkide oynuyor? Eren Elmalı'nın kariyeri ve güncel piyasa değeri

Ara dönem transfer sezonu başlangıcı olan 13 Ocak yaklaşırken, Galatasaray'ın Eren Elmalı'ya ilgisi büyüyor. Sol bekte Ismail Jacobs'a alternatif düşünen Galatasaray'ın Eren Elmalı transferi için aşama kat ettiği ifade ediliyor. Peki Eren Elmalı kaç yaşında ve kariyeri nedir? Rakamlarla Eren Elmalı'ya bakalım:

EREN ELMALI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

7 Tem 2000 İstanbul doğumlu olan Eren Elmalı, 24 yaşında. Sol ayağını kullanan Eren Elmalı 1.81 metre boyuna sahip.

EREN ELMALI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Stoper pozisyonunda da oynayan Eren Elmalı'nın asıl mevkisi sol bek. Buna karşın Eren Elmalı, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

EREN ELMALI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbol kariyerine Kartalspor altyapısında başlayan Eren Elmalı, Silivrispor, ve Kasımpaşa formaları giydikten sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Eren Elmalı, an itibariyle Trabzonspor'da forma giyiyor.

EREN ELMALI'NIN SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunda 15 maça çıkan Eren Elmalı, 7 Ocak 2025 itibariyle toplam 1592 dakika süre aldı. Elmalı, bu maçlarda 1 asist yaptı.

EREN ELMALI'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 Milyon Euro civarında.