Eren Elmalı Monaco Maçında Oynayacak mı? Eren Elmalı'nın Cezası Ne Zaman Bitecek?

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası, gündemin en çok araştırılan konularından biri hâline geldi. Taraftarlar, genç futbolcunun Monaco maçında oynayıp oynamayacağını, ceza bitiş tarihini ve kaçıracağı karşılaşmaları merak ediyor. TFF’nin bahis soruşturması kapsamında aldığı karar sonrası gözler tamamen Eren Elmalı’nın dönüş takvimine çevrilmiş durumda.

EREN ELMALI'NIN CEZASI NEDEN VERİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, aralarında Eren Elmalı’nın da bulunduğu 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Kurul, 13 Kasım 2025 tarihli kararıyla Eren Elmalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu süreçte oyuncu, Galatasaray’ın tüm resmi maçlarında forma giyemiyor.

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Eren Elmalı’nın cezası, verilen 45 günlük süre doğrultusunda 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren futbolcu, Galatasaray’ın tüm müsabakalarında yeniden görev alabilecek.

Eren Elmalı'nın Kaçıracağı Maçlar

Tarih Lig/Organizasyon Karşılaşma 05.12.2025 Süper Lig Galatasaray - Samsunspor 09.12.2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco - Galatasaray 13.12.2025 Süper Lig Antalyaspor - Galatasaray 21.12.2025 Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa

EREN ELMALI SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın 5 Aralık 2025 tarihinde oynayacağı Samsunspor karşılaşmasında Eren Elmalı cezası devam ettiği için forma giyemeyecek.

EREN ELMALI MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi olan Monaco - Galatasaray maçı 9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak. Ancak Eren Elmalı, cezası nedeniyle bu kritik karşılaşmada sahada yer alamayacak.

Galatasaray Eren Elmalı yerine kimi oynatabilir?

Bu bilgi teknik heyetin kararına bağlı olmakla birlikte, mevcut kadrodan alternatif sol bekler görev alabilir.