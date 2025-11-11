Giriş / Abone Ol
Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç Milli Takım'a çağrıldı

Milli Takım'da bahis soruşturması nedeniyle kadrodan çıkarılan Eren Elmalı yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç kadroya çağrıldı.

Spor
  • 11.11.2025 09:32
  • Giriş: 11.11.2025 09:32
  • Güncelleme: 11.11.2025 09:39
Kaynak: Spor Servisi
AA

Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. Eskihellaç bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mustafa, yarın öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'daki kampına dahil olacak.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Milli Takım'ın Amerika turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika karşılaşmalarında görev almıştı. Eren Elmalı bahis soruşturması nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

