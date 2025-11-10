Eren Elmalı’dan bahis açıklaması: “O günden bu yana bahisle hiçbir bağım olmadı”

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın sol beki Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiği ve hakkında bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Elmalı, yaptığı paylaşımda yaklaşık beş yıl önce kendi takımı dışında oynanan bir maçla ilgili bahis oynadığını, ancak o tarihten bu yana hiçbir şekilde bahisle bağlantısının bulunmadığını belirtti.

5 YIL ÖNCE OYNADIM

“Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynadım, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım oldu,” ifadelerini kullanan Eren Elmalı, futbolu bir “tutku” olarak gördüğünü ve kariyeri boyunca etik değerlerden sapmadığını vurguladı.

Galatasaraylı oyuncu, açıklamasında ayrıca dürüstlük ve alın teriyle mücadele ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.”

Milli futbolcu, açıklamasının sonunda kulübüne, ailesine ve taraftarlara karşı mahcup olmamak için daima aynı duruşu sürdüreceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim.”