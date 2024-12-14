Eren ve arkadaşları mezarı başında anıldı

Haber Merkezi

Erdal Eren ve arkadaşları katledilişlerinin 44’üncü yılında mezarlarının başında anıldı. Ankara'da bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde Erdal Eren'in, Sinan Süner'in ve Ercan Koca'nın mezarlarına yürüyüş yapıldı.

Burada konuşan Erdal'ın mezarında konuşma yapan Emek Gençliği MYK Üyesi İrem Taçyıldız, “Erdal, 17 yaşında 12 Eylül faşist cuntası eliyle idama gönderilmiş bir devrimciydi. Ülkeyi bir sömürü cennetine çeviren 24 Ocak kararlarının tüm toplumsal muhalefete, mücadeleye rağmen uygulanabilmesi için gerçekleşmişti 12 Eylül. O nedenle Erdal'ın idamıyla birlikte mücadelenin bir parçası olan gençliğe de kesmişti faturasını. Tüm dünya gençliğinin mücadelesiydi idama mahkûm edilen. Tüm bir gençliği umutsuzluğun, yılgınlığın saflarına çağıran, ‘Dünyayı değiştirmek size mi kaldı, bunlar gençlik hevesi’ diyerek gençliğe nutuk çekenlere karşı gençliğin mücadelesinin ne demek olduğunu gösterdi bizlere Erdal" dedi.

Taçyıldız şöyle konuştu: ‘‘Erdal’ı bugün yasla, değil de coşkuyla ve mücadeleyle anıyoruz. Erdal cesurdu, barış-demokrasi ve sosyalizm mücadelesini en ileriden yürütmek için devralmıştı mücadelenin bayrağını. Ancak onun bu cesareti de özgüveni de mücadeleye olan bağlılığı da uğruna mücadele ettiği dünyadan geliyordu.