Erencan Yardımcı, Erencan Yardımcı, Hoffenheim’a geri döndügeri döndü

Hoffenheim, sezon başında Sturm Graz’a kiraladığı 22 yaşındaki milli oyuncu Erencan Yardımcı’yı geri çağırdı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Erencan Yardımcı’yı yaz transfer döneminde 4 milyon Euro’ya kadrosuna katmış ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz’a kiralık olarak göndermişti. Hoffenheim, Strum Graz’da 14 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki golcü oyuncunun kiralık süresinin sonlandırılarak kulübe geri döndüğünü açıkladı. Erencan Yardımcı, sezonun geri kalanında Hoffenheim forması giyecek.

Bundesliga’da 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Hoffenheim, küme hattının bir basamak üstünde 15’inci sırada yer alıyor.