Erenköy Cemaati vergi ödemeyecek

Halk, her geçen gün daha da derinleşen ekonomik krizin etkisiyle geçim mücadelesi verirken yandaşlar vergiden muaf tutulmaya devam ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Erenköy Cemaati'ne bağlı Altın Nesil Vakfı vergiden muaf tutuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi’ne” 9 Ekim’de Altın Nesil Vakfı’nın (ANEV) da eklendiği açıklandı.

‘MEDRESE EĞİTİMİ VE TEBLİĞ’

Vakfın internet sitesinde ise vakfın amacı şöyle açıklanıyor: “ANEV, medrese eğitimi ve tebliğ çalışmaları olmak üzere iki temel alan üzerine kurulu faaliyetleriyle ilim çemberlerini geliştiriyor. İslami eğitim seferberliğiyle dünya genelinde eğitim eksikliği yaşayan milyonlarca Müslüman'a el uzatıyoruz. ANEV, ilim tahsili yapmak isteyen binlerce erkek ve kadın talebe için medreseler inşa ediyor.”

Liderliğini Osman Nuri Topbaş’ın yaptığı cemaat, daha çok Aziz Mahmut Hüdayî Vakfı ile bilinirken cemaat Ankara’daki yapılanmasını ise Muradiye Vakfı ile yürütüyor.

BİM MARKET DE CEMAATİN

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Latif Topbaş, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oldukça yakın iş insanlarından biri olarak tanındı. 2018'deki açıklamasında AKP lideriyle dostluklarının 35 yıl öncesine gittiğini söylemişti. Gazeteci Barış Terkoğlu, daha önce BİM ile Erenköy cemaati arasındaki bağı şöyle özetlemişti:

“Mahmut Sami Ramazanoğlu, 1950’lerde, Erenköy tren istasyonunun oradaki Zihni Paşa Camii’nde cemaatini toplamaya başlamış. 70’lerin sonunda Suudi Arabistan’a giderken, Musa Topbaş’ı vekil bırakmış. Cemaatin liderliği, onun ardından, oğlu Osman Nuri Topbaş’a geçmiş. İşte yıllardır dilimizde olan Topbaş ailesi, bu Topbaş ailesi. Hem Erenköy’de başlayan cemaat faaliyetini sürdürüyorlar hem de ticaret işlerini devam ettiriyorlar. Gündemdeki BİM de onların markası.”

331 VAKIF VERGİDEN MUAF

Türkiye'de yaklaşık olarak 5 bin 500 civarında olan vakıflardan bugüne kadar 331’ine vergi muafiyeti hakkı tanındı.

Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.