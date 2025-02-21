Erenler’de kar mesaisi devam ediyor

Erenler Belediyesi, ilçe genelinde kar yağışından etkilenen mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede ekipler vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ederken Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şehrimiz genelinde hasretle beklediğimiz kar yağışı etkili şekilde sürüyor. Erenlerimizde tüm mahallelerimizde ekiplerimiz hemşehrilerimizin olumsuz bir durum yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını hummalı şekilde sürdürecek" dedi.