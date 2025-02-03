Erenli Kauçuk’ta grev kararı asıldı

İlayda SORKU

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Erenli Kauçuk fabrikasında DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası’na üye olan işçilerin işten çıkarılması ve işverenin toplu iş sözleşmesi (TİS) masasına oturmamasına karşı mücadele büyüyor. İşverenin, sendika gelirse 'fabrikayı Sırbistan’a taşıyacağı' tehdidinde bulunduğu ve işçilerin e-Devlet sistemine girerek sendika üye kayıtlarını kontrol ettiği fabrikanın önünde eylem gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından fabrikaya grev kararı asıldı. Fabrikaya grev kararı asmak için giren sendika temsilcilerine güvenlik müdahale etti.

Basın açıklamasını gerçekleştiren Lastik-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Yusuf Ziya Sarı, “Erenli işvereni suç işliyor. İşçi sendika hakkına kavuşacak, buna hiçbir güç engel olmayacak” dedi.

İşçilere baskı yapan yöneticiye seslenen Sarı, “Kendin de işçi olduğunu unutma. Bugün olmazsa yarın seni de kapının önüne koyacak. İşçilerden e-Devlet şifresi istemek karaktersizliktir. En hafif tabiriyle terbiyesizlik, namussuzluktur” diye konuştu.

Fabrika yönetimine çağrıda bulunan Sarı, şunları söyledi: “Buradan yönetimi bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuyorum. Anayasal hakkımız olan grev kararını astık. İşveren bilsin ki, aynı coşkuyla, aynı kalabalıkla ve daha fazlasıyla grev uygulamasına geleceğiz. Burayı engel olmaya çalışanın başına yıkacağız. Biz üzerimize düşen tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirdik, buna rağmen masadan kaçıyorsunuz. Toplu sözleşme müzakeresinden kaçıyorsunuz. Sadece fazla ücret vermemek için kaçmıyorsunuz; işçileri köle gibi çalıştırdığınız için kaçıyorsunuz. Hiçbir şekilde hak talep edemedikleri için güç zehirlenmesine kapılmışsınız ama işçilerin size nasıl ders vereceğini çok yakında göreceksiniz.”

KAVGAYSA KAVGA

İşverene grev uygulama tarihine kadar masaya gelmeleri çağrısında bulunan Sarı, “Eğer sorunları çözmek istiyorsan, işçiye birazcık saygın varsa grev uygulama kararı almadan TİS masasında sorunlarımızı gideririz. Ama yok, ‘Benim kanunlara saygım yok, işçiye saygım yok, sendikalara saygım yok’ dersen mücadelelere de boyun eğeceksin, kaçmayacaksın. Bizi korkutamayacaksınız, yıldıramayacaksınız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş. Sadece Erenli işçisiyle değil, Lastik-İş Sendikası’nın İzmir’deki bütün işçileriyle kapına dayanmazsak namussuzuz” ifadelerini kullandı.

HESAPLAŞACAĞIZ

Fabrikanın montaj bölümünde çalışan ve sendikalı olduğu için işten çıkarılan Tuğba Ergün ise, süreci şu sözlerle aktardı: “İşverenle hiçbir şekilde anlaşılmıyor, asla masaya gelmiyor. Sendikalı olduğum için e-Devlet şifremi sordular. Kesinlikle böyle bir hakka sahip olmadıklarını söyledim. Daha sonra usulsüzce, ‘İstersen buradan çıkışını verelim, farklı bir firma üzerinden devam ettirelim’ dediler. Kesinlikle kabul etmedim, şu an dava sürecindeyiz. Bizim talebimiz sendikayla anlaşılmasıydı. Daha iyi bir maaş, daha iyi bir çalışma ortamı, iş güvenliği, iş sağlığı, daha iyi yemek… Ben işimi severek yapıyordum. Biz bunu hak etmiyoruz.”

4 yıldır fabrikada çalıştığını dile getiren Ergün, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Şu an içeriye taşeron işçi dolduruyor, benim yapmam gereken işi taşeron işçilere yaptırıyor. Elbet döneceğim, dönüşüm muhteşem olacak. Onlar da çok iyi biliyorlar, hesaplaşacağız. Kendilerine şunu söylemek istiyorum, ben kötü bir işçi değilim. İşini severek, en iyi şekilde yapmaya çalışan bir işçiydim. Arkadaşlarım da aynı şekilde, hepimizi mağdur ettiler. Hesaplaşacağız.”