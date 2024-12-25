Erenli Kauçuk’ta sendika korkusu

İlayda SORKU

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erenli Kauçuk fabrikasında DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası’na üye olan 100 işçi, işten çıkarıldı. İşverenin, sendika gelirse 'fabrikayı Sırbistan’a taşıyacağı' tehdidinde bulunduğu ve işçilerin e-Devlet sistemine girerek sendika üye kayıtlarını kontrol edip işten çıkardığı belirtildi. Lastik-İş Sendikası, fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında durumu protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Yusuf Ziya Sarı, “Uzun süre mahkeme kararını bekledik. Mahkemeden çıkan karar, Erenli işçisinin davasında haklılığını göstermiştir. Ancak, maalesef Erenli işvereni haklarımızı görmezden geliyor ve TİS masasına oturmuyor” dedi.

Sarı, daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için örgütlendiklerini belirtti. Erenli patronlarına seslenerek şu çağrıyı yaptı: “İşçinin iradesine saygı göster. Taleplerini göz ardı etme. İşçi sadece insanca çalışmak, insanca yaşamak ve emeğinin karşılığını almak istiyor. İşyerlerinde iş barışının sağlanmasını, işçilerin huzurlu, mutlu ve güvenceli bir şekilde çalışmasını istiyoruz.”

Sarı, patronların Sırbistan tehdidine ilişkin şunları dile getirdi: “Ulusal sermayeyi yurt dışına kaçırmak, işçiye ve ülkeye ihanettir. Toplu sözleşme masasına oturduğunuzda göreceksiniz ki bu bir kayıp değil, kazancı artıran bir adımdır. Toplu sözleşmelerde kazanan ya da kaybeden olmaz; iş barışı, huzur ve mutluluk olur. Hiç kimsenin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Toplu sözleşme engellenemez. İşçiye tazminat verip taşeronda tekrar işe alalım demek insanlık suçudur. Bu ülkeye ve işçiye karşı sorumluluğunuz varsa, işçinin iradesine saygı gösterin ve toplu sözleşme masasında sorunları çözün.”