Ergene daha da kirlenecek

Havin ŞENER

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine Milak Enerji tarafından kurulmak istenen rüzgar enerji santralı (RES) projesinin inceleme ve değerlendirme komisyon (İDK) toplantısı 12 Ağustos tarihinde yapılacak.

Projenin yapılmak istendiği bölgenin, tarım arazilerinin, yeraltı ve yerüstü sularının olduğu bir alanı kapsadığı belirtidi. 12 türbinden oluşan projenin bedeli 958 milyon 320 bin TL olarak belirlendi. Tarım arazilerinin yanı başına kurulacak olan RES türbinlerinin yanında proje kapsamında bir de elektrik enerjisi depolama tesisi hayata geçirilecek. Santralların aksine yenilenebilir olmayan bu depolama sisteminin kullanacağı bataryalar doğaya ve çevreye zarar verecek.

İKİ PROJE, TEK RAPOR

RES’in ve tesisin aynı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu içerisinde değerlendirildiğini vurgulayan Trakya Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevgi, değerlendirmenin iki farklı ÇED sürecinden geçmesi gerektiğini belirtti. Sevgi “Proje, ÇED dosyasında yenilenebilir etiketi altında yapıldığı için bazı konular hoş görünüyor. ÇED dosyasının bölünmesi ve rüzgâr santraliyle depolama sisteminin ayrı ÇED’lerle işletilmesi lazım. Bir rüzgâr enerji santralinin ekonomik ömrü 30-35 yıl ve burada ömrü 4-5 yıl kadar olan batarya üniteleri kullanılacak. Proje 30 yıl süreyle yapıldığına göre batarya ünitesi 6 kere değiştirilecek demektir” dedi. Bataryaların kimyasal tehlikeli atıklar olduğuna dikkat çeken Sevgi, “Yeni batarya teknolojisi lityum iyon pilleriyle tehlikeli kimyasallar üretiyor. Bu da enerji tesisi elemanları yüzünden ortaya tehlikeli atık çıkacağını gösteriyor” diye konuştu. Sevgi, özetle şunları kaydetti:

“Ergene ilçesi sanayi ile yerleşimin iç içe girdiği çarpık kentleşmenin yaşandığı sorunlu bölgelerden biri. Burada kümülatif etki değerlendirmesi ile çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Çünkü burada yaşamsal alan var. Bu bölgenin sanayiyle iç içe olması sosyal etki değerlendirmesinin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu analizler yapılsa bunlara izin verilmez. Şu anda bölgede yaklaşık 300 tane rüzgâr enerji santrali var ve bu bölge için fazla. Gerçekleştirilmek istenen projeler, bölgedeki yerleşim alanlarına ve meralara oldukça yakın bir bölgede kurulacak. Bu bölgede yola kıyısı olan sanayi tesisleri var. Hemen arkası tarım alanı ve mera zaten, proje de bu zirai alanın içinden geçiyor. Santrallerin çıkaracağı ses ve atıklardan dolayı insanların yaşayacağı nörolojik zararların yanında bölgede çalışan insanlara bir psikolojik baskı da yapacaktır.’’