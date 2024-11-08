Ergene’de 50 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, toplam 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene Sağlık Mahallesi’nde A.K. isimli şahsa ait ikamet ve araçta yapılan aramada, 11 litre gümrük kaçağı viski, 3 litre gümrük kaçağı votka, 24 adet gümrük kaçağı bira, 11 litre el yapımı rakı ve 1 litre el yapımı viski ele geçirildi. Elde edilen kaçak içkilerin toplam miktarı 50 litre olarak tespit edilirken, A.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.