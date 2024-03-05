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Ergene’de trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.03.2024 11:31
  • Giriş: 05.03.2024 11:31
  • Güncelleme: 05.03.2024 11:31
Kaynak: İHA
Ergene’de trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey 2. Sokak üzeri Çorlu Karma Deri OSB’de meydana geldi. Zirai Donatım Sokak’tan çıkan Oktay B. idaresindeki hafif ticari araç ile Kuzey 2. Sokak’ta seyreden Hasan K.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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