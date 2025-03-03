Ergene’de trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Marmaracık istikametinden Süleymanpaşa istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 34 BMD 890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden K.K. yönetimindeki 59 AHK 559 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından sürüklenen araçlar bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.