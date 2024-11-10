Ergene’yi kurtaracaktı ama müsilajı tetikledi

Bahar GÖNÜL

Sanayi atıklarıyla oluşan kirliliğe karşı Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Tekirdağ’daki 14 organize sanayi bölgesinden 6’sı arıtma tesislerini tamamladı. Bu tesislerde günde 300 bin metreküp atık su Marmara Denizi’ne deşarj edilmeye başlandı.

Ergene üzerine çalışmalarıyla da bilinen Trakya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman İnci, Tekirdağ Deniz Derin Deşarj A.Ş.’nin projesinin kirliliği azaltmadığını söyledi. İnci, aynı zamanda deşarj edilen atık suların Marmara Denizi’nde müsilaja sebebiyet verdiğini belirtti.

MARMARA’NIN RENGİ DEĞİŞTİ

Prof. Dr. Osman İnci, şöyle konuştu: “Tekirdağ Deniz Derin Deşarj A.Ş. OSB (Organize Sanayi Bölgesi)’ler ve bir dernek tarafından kurulan bir şirket. Bu kuruluş “Zihni sinir projesi” niteliğinde olan çalışmanın büyük bir kısmını bitirdi. Amaç Ergene nehrini kirleten sanayi ve evsel atıkları topluca arıtmak ve nehri kurtarmaktı. Ama bu sistem Marmara’da yaşanan müsilajın tetikleyicisi olduğu yönünde görüş yaygın. Su ve deniz bilimcileri bu görüşte. Günlük binlerce ton su deşarj edildiği açıklanmış. Diğer OSB’ler de devreye girerse vay Marmara’nın haline. Marmara denizinde renk değişikliği başlamıştır. Deniz bulanıktır. Marmara kirliliğinin %80’i Trakya kaynaklı. Marmara Müsilajı da Derin Deniz Deşarjının tetikleyici olduğu Hidrobiyologlar tarafından açıklanmıştır. Bu tıpkı 1989-1990’lı yıllarda Haliç kirleticilerinin Marmara’ya deşarj edilmesindeki balık ölümleri benzeri bir deniz kirliliğidir. Marmara Çevresi izleme (MAREM) projesi çalışma sonuçları bu yöndedir.”

NEHİRE İLİŞKİN VERİLERE ULAŞILAMIYOR

İnci, derin deşarj sisteminin Ergene’nin kirlilik oranında azaltma yaratmadığını belirterek, şöyle dedi: “Derin deşarj ile Marmara’ya günlük bu kadar su deşarj edilirken Ergene Nehrinin debisi ve kirliliği hiç değişmedi. Örneğin Çorlu-Lüleburgaz arası D-100 karayolunun iki tarafı da sanayi tesisleri ile doldu, yalnızca asfalt üzeri değil arkaya doğru 3-4 sıra fabrikalar var. Bunlar nereye deşarj ediyor? Ergene derelerine şüphesiz. Bu deşarjdan sonra Ergene’de su örnekleri alınıp analiz yapılıyor mu, açıklanmıyor. Bilgi edinilemiyor ve hatta bağımsız kurumların, laboratuvarların örnek almasına izin verilmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izleme sisteminde bu bölgenin verilerine ulaşılamıyor.”

NEDEN DENİZE DÖKÜLÜYOR

İnci, “Bu projeyi yapanlara ve milyarlarca para harcayanlara tek sorum var. Arıtılmış suyu neden denizin 47.5 metre derinine veriyorsunuz? Neden geri dönüşümle kullanılmıyor? OSB’ler kendileri kullansınlar. Yapamazlar çünkü arıtılmıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.