Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de

Basketbolda Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Başantrenörlük kariyerinde 5 Avrupa Kupası kaldıran Ataman, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Türk başantrenör, ilk sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final sahnesinde 6. kez boy gösterecek.

Anadolu Efes'in başında 4 kez bu heyecanı yaşayan Ataman, İtalya ekibi Montepaschi Siena'yı da bir defa Dörtlü Final'e taşımayı başardı.

Türk başantrenör, Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de üst üste şampiyonluğa ulaştırarak önemli bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2019'da ikincilikle yetinirken, 2000'de ise üçüncü oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, 2003'te ise Montepaschi Siena ile Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncülük elde etti.