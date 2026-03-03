Ergin Ataman: “Avrupa’nın en iyilerinden biri olduğumuzu gösterdik”

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan Erkek Basketbol Milli Takımı’nı 94-86 mağlup ederek grupta 4’te 4 yaptı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan başantrenör Ergin Ataman, takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE"

Maç boyunca akıllı bir oyun sergilediklerini vurgulayan Ataman, “Türk Milli Takımı artık Avrupa’nın zirvesinde. Eleme maçlarında Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırbistan çok önemli bir ekol. Bu maça daha takviyeli bir kadroyla geldiler ama oyuncularımız büyük bir mücadele ortaya koydu” dedi.

Ataman, bireysel performanslara da değinerek Şehmus’un savunmadaki enerjisini, Ömer Faruk’un pota altındaki katkısını, Tarık ve Cedi’nin hücumdaki üretkenliğini öne çıkardı. “Çok önemli bir galibiyet. 4’te 4 yaptık. Bu sonuç, elemelerin sonraki pencerelerinde bize ciddi bir avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Oyuncuların milli forma için büyük fedakârlık yaptığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Bu kadro Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. Yorgunuz ama bu gurur çocukların. Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık. İnşallah daha da ileri taşıyacağız” diye konuştu.

Ataman ayrıca salonu dolduran taraftarlara teşekkür ederek, “Bu galibiyeti onlara armağan ettiler” dedi.