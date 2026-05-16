Ergin Ataman'dan Hapoel başkanına sert yanıt

Ergin Ataman, Hapoel Tel Aviv B.C. Başkanı Ofer Yannay’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Panathinaikos B.C. Başantrenörü Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Mykonos karşısında alınan galibiyetin ardından basın mensuplarına konuştu.

"BENİM HAKKINDA KONUŞAMAZSIN"

Yannay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın saygısızca olduğunu söyleyen Ataman, “Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerindeki başarıları hatırlatarak açıklamalarını daha da sertleştirdi.

"3 ŞAMPİYONLUĞUM VAR"

Ataman, “Duyduğuma göre gelecek sezon bütçeniz 75 milyon euro olacakmış. İyi şanslar. Ama bu mantaliteyle bütçen 75 değil 100 milyon euro bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Benim üç EuroLeague şampiyonluğum var” dedi.

Türk başantrenör sözlerini, “Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş.” ifadeleriyle tamamladı.

Tartışmanın fitili ise Panathinaikos’un Valencia Basket ile oynadığı EuroLeague play-off serisinin 5. maçında ateşlenmişti. Ataman, devre arasında oyuncusu TJ Shorts için, “O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bunun ardından Ofer Yannay, Ataman’ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Saygısız ve küstahça… Duyduğuma göre oyuncuların da bir koçları olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullanmıştı.