Ergin Ataman’dan çok konuşulacak NBA Europe çıkışı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, son dönemde giderek daha fazla gündeme gelen NBA Europe projesi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa basketbolunun temel taşı olan kültürel unsurların göz ardı edildiğini belirten Ataman, özellikle Sırbistan'ın dışarıda bırakılmasına tepki gösterdi.

Ataman, Avrupa basketbolunun yapısının NBA’den tamamen farklı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Avrupa’da Sırp, Türk ve Yunan takımları olmadan üst seviye basketbol hayal edemezsiniz. NBA Europe projesinde Sırp takımlarının olmayacağı haberlerini okuyorum. Avrupa’da basketbol farklı, NBA gibi değil. NBA’de oyun tamamen şov odaklı. Euroleague’de ise şov, rekabet ve tutku bir arada.”

Taraftar kültürünün Avrupa basketbolunda belirleyici bir unsur olduğunun altını çizen Ataman, Partizan ve Kızılyıldız örneklerini hatırlattı: “Nasıl bu kadar büyük bir atmosferi, bu taraftar gücünü görmezden gelebilirsiniz? Taraftarlar, Avrupa basketbolu kültürünün bir parçası. Sadece İtalyan, İspanyol, İngiliz ve Fransız ekipleriyle bir lig kurmak, Avrupa basketbolunun gerçeğini yansıtmıyor.”

NBA'İN POPÜLARİTESİ AZALIYOR

Ataman, NBA’in bu projeyi özellikle Euroleague’in yükselen popülaritesine karşı devreye almış olabileceğini söyledi: “Belki de NBA, Euroleague’de son dönemde olanlardan korkmuştur. Avrupa’da artık insanlar NBA’den çok Euroleague’i takip ediyor. Çocukların Euroleague’i daha çok izlediğini görüyorum. Önceden böyle değildi. NBA’in popülaritesi Avrupa’da azalıyor.”

Tecrübeli çalıştırıcı, bu tablo karşısında Avrupa kulüplerine birlik çağrısı yaptı: “NBA belki de Euroleague’i yok etmek için geliyor. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Kulüpler, Avrupa basketbolunun kalitesini korumak için birlikte hareket etmek zorunda.”

Ataman’ın sözleri Avrupa basketbolunun geleceğine dair tartışmanın dozunu artırırken, NBA Europe projesinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.