Ergin Ataman’ın acı günü
Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti. Gülten Ataman’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
TBF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu, yayımladığı mesajla Ataman ailesine başsağlığı diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”