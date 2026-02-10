Ergin Ataman’ın acı günü

Türkiye A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti. Gülten Ataman’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

TBF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu, yayımladığı mesajla Ataman ailesine başsağlığı diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”