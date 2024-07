Ergin Keleş 37 yaşında futbolu bıraktı

Son olarak İskenderunspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ergin Keleş, 37 yaşında futbolu bıraktığını sosyal medyada yayınladığı bir video ile duyurdu.

Ergin Keleş, 37 yaşında futbolu bıraktı.

Tecrübeli forvet oyuncusu futbola vedasını sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı “En sevdiğim oyuna veda” başlıklı bir video ile duyurdu.

Keleş, futbola vedasında “Kızım Destina, biliyorum büyüdüğünde baba sen nasıl bir futbolcuydun diye soracak. Ona en iyisi olamadığımı söyleyeceğim. İstedim ama olamadım. Fakat her defasında ayağa kalktım ve her defasında mücadele ettim ve bu da çok değerliydi” ifadelerini kullandı.

Keleş, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba ben Ergin Keleş. Bugün hayatımın en özel ve belki de en zor günlerinden biri. Çünkü herkese abi diyerek girdiğiniz soyunma odasında herkesin abi diye çağırdığı kişiye dönüşmek haliyle hayatın futboldan sonraki perdesi için hazır olmanız gerektiğinin en belirgin işareti oluyor. Hayata dair öğrendiği, kazandığım, kaybettiğim birçok şeyi borçlu olduğum ve hata yapmaktan en fazla keyif aldığım bu şahane oyundaki futbolculuk rolüme veda ediyorum. Ne çok hikaye ve ne çok anı biriktirdim minnettarım. Trabzonspor’un kapısından girebilmek için elimden tutup beni seçmelere götüren babama, her zaman beni destekleyen aileme, futbolun bana kazandırdığı harika dostlarıma, formasını gururla giyip sahaya çıktığım kulüplere, birlikte çalıştığım teknik direktörlerime, yönetici ve başkanlarıma teşekkür ediyorum. Aynı formayı giyip, birlikte sevinip birlikte üzüldüğüm takım arkadaşlarıma, oyunun görünmeyen kahramanları emekçilere ve beni sevip destekleyen hak ettiğimi de yuvalayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Kariyerimin en zor döneminde tanışıp, devam etmem için beni hep motive eden eşime teşekkür ediyorum. Son olarak kızım Destina, biliyorum büyüdüğünde baba sen nasıl bir futbolcuydun diye soracak. Ona en iyisi olamadığımı söyleyeceğim. İstedim ama olamadım. Fakat her defasında ayağa kalktım ve her defasında mücadele ettim ve bu da çok değerliydi. Futbolun başka bir sahnesinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.”

En sevdiğim oyuna veda… pic.twitter.com/0OLzuRmNaD — Ergin Keleş (@erginofficial) July 8, 2024

100 GOLE İMZA ATTI

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Ergin Keleş, son olarak İskenderunspor’da forma giydi. Kariyeri boyunca Türkiye liglerinde forma giyen forvet oyuncusu 450 karşılaşmada 100 gol 28 asiste imza attı.

Keleş'in İletişim Yayınları'ndan çıkan "Nasıl Yıldız Olunmaz?" isimli bir de kitabı bulunuyor.