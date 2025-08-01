Ergün Atalay, Beştepe'den çıkan teklifi açıkladı: "11'i aştık, 16,57'yi bulmadık"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmede verilen son teklife ilişkin, "Yanları falan aldığında 'elimizdeki rakam 14,51'e geliyor' deniyor. Arkadaşlarımız, muhasebeciler bunun hesabını yapıyor. Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip 'evet' diyecekler. Razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine yaptıkları 4 saatlik görüşmenin ardından TES-İŞ Genel Merkezi'ne geldi.

Burada sendika başkanları ile 1,5 saate yakın toplantı yapan Atalay, ardından basın mensuplarına son zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

İKİNCİ ALTI AY İÇİN YÜZDE 11 ZAM

"Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak" ifadelerini kullanan Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak."

İlk yıl için ikinci altı ayda enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde enflasyon farkı ikinci yıl birinci altı ayda uygulanacak.

Ergün Atalay, teklife göre yayımlanacak liste ile belirlenen kurumlarda, yani ağır işlerde çalışanlara yüzde 7 oranında ilave prim verileceğini belirterek, "Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak" diye konuştu.

"İŞÇİLER VE SENDİKA ÜYELERİ KARAR VERECEK"

Teklif üzerinde kendi taraflarının görüşünün, işçilere ve sendika üyelerine bağlı olduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bunu arkadaşlarımız alıp götürecek illere, ilçelere. Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip 'evet' diyecekler. Razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz. Sendika başkanlarının bir bölümü görüşlerini gidip geldikten sonra belirleyecekler. Bununla ilgili altına bir imza atılmadı. Yalnızca bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. TÜRK-İŞ'ten iki arkadaşımız da paraf etti. Bu bir tutanak, resmi değil. Hedef yüzde 16,57 idi. Yanları falan aldığında elimizdeki rakam 14,51'e geliyor deniyor. Arkadaşlarımız, muhasebeciler bunun hesabını yapıyor. Ben TÜRK-İŞ Başkanı olarak aynı noktadayım. İşçinin, sendikaların dediği noktaya iyi diyorlarsa 'arkadaşlarım iyi diyor' diyeceğim. Ama imzayı onlar atacaklar. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar arkadaşlarımız bilgileri getirecek."

Atalay, "Teklif yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. 11'i aştık, 16,57'yi bulmadık." dedi.