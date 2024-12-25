Ergün Atalay: Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Atalay, komisyonda yer alan temsilcilerin tamamının asgari ücretle çalışanlar olduğunu belirtti. Asgari ücretle çalışan işçilerin sayısının artmasıyla söz konusu zammın bütün ülkeyi ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"ARTIK BÜTÜN ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ"

"Daha önce asgari ücreti bu kadar konuşmuyorduk ama son 5 yıldır asgari ücret artık geçim ücreti oldu. Ülkenin yarısı asgari ücret ile çalışıyor ve bütün ülke için artık önemli bir şey oldu. Biz de masada asgari ücretlilerin olmasını istedik, geçinemeyenler dertlerini anlatsın istedik. Taleplerini de sizin önünüzde kamuoyuna açıkladık ve asgari ücret talebimizi paylaştık. Aradan 1 hafta geçti, dün akşam bir toplantı oldu. Üç toplantıda da taraflar bizim önümüze rakam getirmedi.

Bizim talebimiz anayasada yazılan geçim şartlarına uyulması, insanca yaşamayı sürdürecek bir miktar olmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı, enflasyonun yüksek olduğu dönemde yılda iki kez yapılmalı dedik. İnsanca yaşanabilecek bir geçim ücreti istedik."

"İŞVERENLE HÜKÜMET İSTEDİĞİ KARARI ÇIKARIYOR"

Karar açıklanana kadar yapılan üç toplantıda da kendilerine rakam verilmediğini anlatan Atalay, hükümetle işverenin bir araya gelerek istedikleri zam oranını yaptıklarını söyledi:

"Kendi dışımızda Hak-İş ve DİSK ile de toplantı yaptık. Kamu işçisinin de alım gücü düştü. Bununla ilgili onlarca kez eylem yaptık, açıklama yaptık. Masaya rakam gelmedi. Masada hükümet var, bakanlıklar var. Dün toplantıya katılmama kararı aldık. Bizim masada olmamızın bir anlamı yok. Biz bulanık suya giriyoruz. 15 kişi katılıyoruz, işverenle hükümet bir arada olup istediği kararı çıkarıyor. "

"TÜRK-İŞ HEP İŞÇİDEN YANA OLDU"

TÜRK-İŞ'in hep işçinin yanında olduğunu iddia eden Atalay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Geçinmekte emekli de asgari ücretli de sorun yaşıyor. Bu ücret altı aylık olsa da yıllık olsa da kabul edilebilir bir tarafı yok. Sendikalar gördüğünü, yaşadığını anlatmak zorunda. Anlattık ama maalesef karşılık bulmadı. Dün akşam işveren ve hükümet anlaştı ve kabul edilemeyecek bir rakam açıkladılar. Bu rakamla 3 ay bile geçinebilmek mümkün değil. Burada sendikaları aşağılamanın bir anlamı yok. TÜRK-İŞ hep işçiden yana oldu. 12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz'da da."

"BİZİ BİR DAHA ÇAĞIRMASINLAR"

Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının adil olmadığını da belirten Atalay, TÜRK-İŞ olarak bir daha komisyonda yer almayacaklarını açıkladı:

"Bu zammı kabul etmek mümkün değil. İşçinin, sendikanın, fakir fukaranın talebine makul bir cevap vermek lazım. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil anti demokratiktir. Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. 10 kişi bir araya gelip istediği kararı çıkarıyor. Bizi de bir daha çağırmasınlar."