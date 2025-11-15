Ergüneş'in benzersiz kariyeri: AKP, TMSF, Aile Bakanlığı, HSK adaylığı, tekrar AKP

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevine İsmail Ergüneş’i atadı. Yapılan açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir’e teşekkür edilerek, Ergüneş’e yeni görevinde başarılar dilendi.

Yapılan açıklamada “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yaptığımız istişareler neticesinde, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına Sayın Av. İsmail Ergüneş atanmıştır” denildi.

HSK’YE GİREMEDİ, AKP’DE İLÇE BAŞKANI OLDU

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Ergüneş’in iki hafta önce Hakim Savcılar Kurulu üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girdiğini hatırlattı.

Atamanın hızına dikkat çeken “Ekmen, Böyle bir atama için bir iddet süresine bile ihtiyaç duymuyorlar. Bu geçişliliklerin bu kadar kolay ve hızlı olması Ak Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu gerçekten?” dedi.

ERGÜNEŞ'İN "KARİYERİ"

İsmail Ergüneş, AKP’nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde aktif olarak yer aldı. İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk ve İl Başkanlığı Çalışma Grubu ile Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu’nda önemli görevler üstlendi.

2006’da yapılan AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2008’de İlçe Başkanlığı’na seçilen Ergüneş, 2011’de de aynı göreve yeniden getirildi.

2014’te yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ergüneş, ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

Ergüneş AKP’liler tarafından kurulan İstanbul 2 No’lu Baro’nun da kurucuları arasında yer aldı.

Ergüneş, 2017 yılında TMSF'de başkan müşaviri olarak görev aldı. 2021 yılında ise bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine atandı. Bakanlık kadrosunda başka pozisyonlarda görevi devam ederken HSK üyeliğine aday oldu, seçilemedi. Ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na yeniden atandı.