Erhan Afyoncu'dan teğmenler iddiasına yanıt

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun göreve iade talebinin reddedildiği duruşmada kendisi hakkında ileri sürülen iddiaya yanıt verdi.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre davanın 5 Mart’ta Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, Ebru Eroğlu’nun avukatlarından Namık Öztürk dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Öztürk, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun, tören alanından ayrılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunduğu sırada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını duyunca görüntü alınmasını istediğini öne sürdü. Öztürk, “Doğru, yanlış; Afyoncu, Sayın Cumhurbaşkanına, ‘Bu kılıçlar size çekiliyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

Müyesser Yıldız'ın haberine göre duruşmada konuşan avukat Namık Öztürk, Erhan Afyoncu'nun rektörlük görevine devam edebilmek için teğmenleri ateşe attığı iddia etmişti:

“Törenden ayrılan Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan şehitlerinin aileleriyle birlikteyken yanında olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ seslerini duyunca, görevlilere, ‘Gidin fotoğraf çekin’ diyor, video kaydı aldırılıyor, sonra basına servis ediliyor. Doğru, yanlış; Afyoncu, Sayın Cumhurbaşkanına, ‘Bu kılıçlar size çekiliyor’ diyor. Sırf rektörlüğünün devam etmesi için kurguladığı bir olay. Teğmenlere resmi tören sonrası için verilen bir emir var mı, nerede? Yok. Sadece 5 teğmeni kurban ettiler.”

AFYONCU'DAN YANIT

Erhan Afyoncu, kendisiyle ilgili iddialara X hesabından yanıt verdi. Afyoncu, söz konusu iddiayı yalanladı ve "Müyesser Yıldız’ın Namık Öztürk’e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamı yalandır. Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Afyoncu, duruşmayı haberleştiren gazeteci Müyesser Yıldız'ı ise "Dolayısı ile, Müyesser Yıldız da bu yalan ve karalama faaliyetine iştirak etmiştir" sözleriyle eleştirdi.

Afyoncu açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Atılan iftiralar beni Türk Milleti’ne ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek, Millî Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir."