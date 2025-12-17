Erhan Altun toprağa verildi



Artvin'in Şavşat İlçesi'ne bağlı Kurudere köyünde doğan, yaşamı devrimci mücadele ile geçen Erhan Altun doğduğu köyde toprağa verildi.

Rize Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Altun, öğretmenlik yapmayıp Devrimci Yol'da mücadele etti.

Sekiz yıla yakın cezaevlerinde kalan Erhan Altun, son olarak yaşadığı Didim'de dört yıl önce kansere yakalandı.

Hastalığa karşı verdiği mücadeleyi 16 Aralık günü kaybetti.

YOL ARKADAŞLARI UĞURLADI

Hastalığa karşı mücadelesinde yanında olan yol arkadaşları Altun'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Arkadaşları Altun'u "Karadenizin yere göğe sığmaz çocuğu, o deli dolu çocuk yüreğinle ve muhteşem dostluğunla hep devrimci yolumuzda olacaksın. 'Beni Şavşat'a götürün' dedin. İşte, sana o sınır tanımaz devrimci kişiliğini veren topraklarındasın. Yıldızlar yoldaşın olsun" sözleriyle uğurladılar.