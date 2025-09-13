Erhan Derse adlı erkek kendisinden ayrılmak isteyen kadını ve kardeşini öldürdü

Kocaeli’nde Erhan Derse adlı erkek kendisinden ayrılmak isteyen İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç’i öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay dün (12 Eylül) akşam saatlerinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki İpek Genç ile 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç'in yaşadığı apartmana giden Derse, yanında getirdiği silahla ateş açtı.

İpek Genç ve Abdullah Barış Genç'i öldüren Derse, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.