Erhürman, BM BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile BMBG’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Misyon Şefi Sn. Khassim Diagne ile BMBG'nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yararlı bir görüşme gerçekleştirdik."