Erhürman ile Erdoğan'dan ortak basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Erhürman, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz" dedi. Erdoğan, Erhürman'ı işaret ederek "Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır" diye konuştu.

ERHÜRMAN'DAN İKİ EŞİT KURUCU ORTAK STATÜSÜ AÇIKLAMASI: TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR

Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında yaşamını yitiren askerler için baş sağlığı dileyerek başlayan Erhürman, Kıbrıs sorununa dair açıklamalarda bulundu.

Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biridir ve halkımın bu statüsü tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık değildir. Kıbrıs Türk halkı bu statü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik haklarına sahiptir. Kıbrıs adasının tamamını ve adada yaşayan herkesi ilgilendiren güvenlik, enerji, hidrokarbon ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Rum liderliği ya da uluslararası toplum tarafından yok sayılması, benim halkımın görmezden gelinmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.