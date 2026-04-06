Erhürman ile Hristodulidis görüştü

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleşen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi’nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erhürman ve Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

"GÖRÜŞME OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan BM, Erhürman ile Hristodulidis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, liderler arasında güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarılarak, "Görüşmede liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı. Onun, bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yineledi" ifadelerine yer verildi.