Eric Bailly: Zaha beni Galatasaray'a getirmek istiyordu

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray'a gittiğini bildiği Zaha ile konuştuğunu anlatarak, "O da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim" dedi.

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly, Beşiktaş Kulübünün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş'a geldim ve İstanbul'dayım" diyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi." diye konuştu.

Burkina Faso'daki bir turnuvada Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcilerinin kendisini izlediğini ve futbol kariyerinin bu turnuvayla başladığını aktaran savunma oyuncusu, Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray'a gittiğini bildiği Zaha ile konuştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"O da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United'da daha önce beraber oynadığım Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde."