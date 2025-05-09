Eridikçe saldırganlaşıyorlar

19 Mart’ta İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlar ile başlayan süreç, her geçen gün daha da derinleşiyor. CHP Genel Merkezi'nde, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırı ile başlayan, Beyazıt Meydanı’nın karanlıkta bırakılması ve Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasıyla devam eden sürecin bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

CHP’nin 19 Mart itibarıyla gerçekleştirdiği halk buluşmalarının Saray ve çevresinde büyük rahatsızlık yarattığı tespitinde bulunularak, mücadeleden geri adım atmama kararlılığı dile getiriliyor. CHP’lilere göre toplumun artık adalet talebi, ekonomik taleplerle birlikte ilk sırada yer alıyor. Toplumdaki adalet duygusunun giderek zayıfladığının altını çizen CHP’liler, “Hukuksuzluktan rahatsız olan, adalet isteyen herkes ortak paydada birleşti” yorumu yapıyor.

CHP Genel Merkezi iktidarın giderek daha fazla sertleşmesinde yaptırdıkları anketlerin sonuçlarının etkili olduğuna dikkati çekiyor. CHP’lilerin iddiasına göre AKP, “Oylardaki erimeyi gördükçe saldırının dozunu artırıyor.” İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla mesajlarını yayımladığı X hesabına yönelik engellemenin izahının zor olduğunu ifade eden CHP’liler, şunları kaydediyor: “İBB soruşturmasının toplum nezdinde inandırıcılığının kalmadığını Saray ve çevresi de görüyor. Suçlamaların niteliği sürekli değişerek en son bel altı iddialara kadar uzanıyor. Halk bu iddialara kulak tıkıyor, inandırıcı bulmuyor. AKP’ye oy veren insanlar dahi süreci hukuksuzluk olarak nitelendiriyor. AKP, bir yola girdi, geri dönemeyeceğini düşünüyor. CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu hem de AKP’ye en az beş puan fark atarak lider olduğunu gören iktidar, ne yapacağını bilmez şekilde topuyla tüfeğiyle saldırıyor.