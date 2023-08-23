"Erik fuarı" olarak bilinen 50. Uluslararası Bosna Hersek Tarım ve Gıda Fuarı açıldı

GRADACAC (AA) - "Erik fuarı" olarak da bilinen ve bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Bosna Hersek Tarım ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Gradacac şehrindeki fuarın açılışını, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun Başbakanı Nermin Niksic yaptı.

Fuara 300 firmanın katıldığını aktaran Başbakan Niksic, firmaları misafirperverlikle karşıladıklarını ve katılımlarından mutlu olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından stantları gezen katılımcılara, üreticiler tarafından ürünler ikram edildi.

Fuara gelen konukları geleneksel kıyafetleriyle karşılayan Bosna Hersekliler de renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Bosna Hersek'ten 300 firmanın yer aldığı fuar, 26 Ağustos'ta sona erecek.

Fuarda, gıda ve içecek üreticileri, tarım aletleri firmaları, gübre ve koruyucu madde üreticileri ile gıda ambalaj firmaları ürünlerini sergiliyor.