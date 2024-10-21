Erik ten Hag'dan Jose Mourinho açıklaması

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho hakkında konuştu.

Erik ten Hag, TNT Sport'a maça dair açıklamalarda bulundu.

"ONA KARŞI OYNAMAKTAN KEYİF ALACAĞIM"

NTV'nin aktardığına göre Portekizli teknik direktörü öven Ten Hag, şunları söyledi:

"Jose Mourinho ile karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Kazanmayı bilen birisi ve kariyerinde pek çok kupa kazandı. O pek çok menajer için bir örnek, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım."

Maça ilişkin de konuşan Hollandalı teknik direktör, şunları söyledi:

"Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin takımımızdan beklentileri yüksek, bu yüzden kazanmak zorundayız. Her maça çıkmalı ve kararlı olmalıyız. Kazandığımızda 24 saat boyunca bunun tadını çıkarırız ve sonra yolumuza devam ederiz."

İki takım arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı 24 Ekim TSİ 22.00'da başlayacak.

Son maçında kendi sahasında Brentford'ı 2-1 mağlup eden United, Premier Lig'de 11'inci sırada bulunuyor.