Erime sürüyor: KKM'den çıkışlar hızlandı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar, 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi. Kur korumalı mevduatlarda bayram tatili nedeniyle kısa olan haftada çıkışların önceki iki haftaya göre yeniden hızlanması dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 69 milyar TL'den 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

Kur korumalı mevduatlar geçen hafta düşüş ivmesini hızlandırarak sürdürdü. Bu düşüş, önceki iki haftaya göre kur korumalı mevduatlardan çıkışların hızlandığına işaret etti.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 392 milyar TL'den 493,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 21 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.