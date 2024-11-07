Erime tam gaz: KKM'de 36 milyar liralık çözülme

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 36 milyar 397 milyon lira azalarak 1 trilyon 338 milyar 568 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 1 Kasım itibarıyla 90 milyar 616 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 1 kasım haftasında 90 milyar 616 milyon lira artarak 15 trilyon 43 milyar 383 milyon liradan, 15 trilyon 133 milyar 998 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 7 milyar 250 milyon lira yükselerek 18 trilyon 26 milyar 417 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 885 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 1 Kasım itibarıyla 14 milyar 179 milyon lira artarak 1 trilyon 884 milyar 844 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 481 milyar 486 milyon lirası konut, 75 milyar 604 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 327 milyar 754 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 9 milyar 534 milyon lira artarak 1 trilyon 982 milyar 37 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 677 milyar 179 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 570 milyar 930 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 106 milyar 249 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 829 milyon lira artışla 274 milyar 621 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 201 milyar 715 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 3 milyar 24 milyon lira yükselerek 3 trilyon 293 milyar 79 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,6 ve 36 milyar 397 milyon liralık azalışla 1 trilyon 338 milyar 568 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,43'ü oldu.