Erinç Sağkan'dan TELE1'e ekran karartma cezasına tepki: "Bu hakka dönük müdahaleler doğrudan demokrasiye yöneliktir"

TELE1'e yönelik ekran karartma cezasına tepkiler sürüyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TELE1’e 5 gün yayın durdurma ve para cezası, Halk TV'ye ise para cezası verilmesine ilişkin “Bu kararlar farklı seslerin kısılmaya çalışıldığı, halkın haber alma hakkının engellendiği kabul edilemez bir tablo çiziyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sağkan, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde RTÜK tarafından TELE1 için ekran karartma ve para cezası, Halk TV için para cezası uygulandı. Bu kararlar, farklı seslerin kısılmaya çalışıldığı, halkın haber alma hakkının engellendiği kabul edilemez bir tablo çiziyor. Basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin hakkı değil, aynı zamanda her vatandaşın doğru bilgiye ulaşma ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkının güvencesidir. Bu hakka dönük müdahaleler doğrudan demokrasiye yöneliktir. Bu kapsamda haksız ve ölçüsüz bu müdahalelerin önüne geçmek yargının denetleme görevinin gereğidir. Aksi durumda özgür bir basının olmadığı yerde özgür bir toplumdan söz edilemez.”

NE OLMUŞTU?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1'e 5 gün karartma cezası verdi. TELE1'e bir yıl içerisinde ceza verilmesi halinde lisans iptali gündeme gelecek. Kanala verilen para cezasının gerekçesi olarak, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.

Yanardağ'ın FETÖ’ye ilişkin “siyasal İslamcı örgütlenme” tanımlamasıyla “İslam inancı/darbe bağlantısı” kurmaya “…15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum… İktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi. Sonra o darbeyi ne güzel bastırdık diye bize bayram yaptırmaya çalışıyor” ifadesiyle “Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü değersizleştirmeye çalıştığı, bu durumun halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebileceği" gerekçesiyle, 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.