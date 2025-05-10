Erişilebilir salonlarda engelsiz film seçkisi

Tuğçe ÇELİK

Puruli Kültür Sanat tarafından Ankara'da 13'üncü kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 23-29 Mayıs tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival seçkisinde yer alan filmler sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile gösterilirken söyleşi, ödül töreni gibi etkinlikler de çevrimiçi erişilebilir olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’na bu yıl 36 ülkeden 165 film başvurdu. Finale kalan 15 film jüri ve izleyici karşısına çıkacak. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve İzleyici Ödülü almaya hak kazanan filmler 29 Mayıs akşamı gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak. Festival, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Engelsiz Filmler Festivali'nin Genel Koordinatörü Kıvanç Yalçıner, engelli bireylerin eğitimden istihdama, ulaşımdan kültürel erişime kadar en temel haklara yönelik büyük sorunlar yaşadığını söyledi. Yalçıner festivalin amacını şöyle aktardı: "Engelsiz Filmler Festivali; gösterimlerini, etkinliklerini, iletişim faaliyetlerini görme, işitme ve ortopedik engelleri olanların ihtiyaçlarını da gözeterek gerçekleştirmeye çalışan kültürel bir etkinlik. Tek başına maalesef hiçbir şeyi değiştirme gücüne sahip değil. Eşitlik temelinde bir kamusal alan hedeflenip, bunun için çaba sarfedilmesi gerekiyor. Bunu hatırlatarak, gündeme getirerek bir fayda sağlamayı amaçlıyoruz."

SİYASİ ÇALKANTILARIN SEÇKİSİ 'BİR ÇAĞ YANGINI'

Bu yılki festival seçkisinde dünyada yaşanan krizlere odaklandıklarını vurgulayan Yalçıner, "25 yıldır dünyada süregiden çalkantılara; siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimlere odaklanan bir bölüm hazırlamak istedik. 'Bir Çağ Yangını' başlıklı bu bölümde yedi filmlik bir seçkinin yanısıra, konuşmalar ve bir fotoğraf sergisi de yer alıyor. Aynı zamanda Dresden Uluslararası Kısa Film Festivali tarafından hazırlanan 'Tamamen Politik' isimli bir seçki de mevcut. Dresden Kısa FF, 37 yıldır düzenlenen köklü bir kısa film festivali. Hazırladıkları seçkide gündelik olanın politikliğini vurgulayan 4 kısa film ve 1 belgesel yer alıyor. Seçkinin gösteriminde festivalin yönetmeni Anne Gaschütz de aramızda olacak" diye konuştu.

ERİŞİLEBİLİR SALON BULMAK ÇOK ZOR

Ülkenin ekonomik ve siyasi kriz ortamında pek çok kültürel organizasyonun olumsuz etkilendiğini ifade eden Yalçıner şunları söyledi: "Tüm festivallerin, kültürel etkinliklerin yaşadığı zorlukları Engelsiz Filmler Festivali de yaşıyor. Erişilebilir sinema salonu bulmak gibi kendine özgü sorunları da var EFF’nin. Hem izleyicilerin ve sinemacıların ilgisi hem de bu festivalin gerçekleşmesine destek verenlerin sağladığı motivasyonla bu sorunları aşıyoruz. Festival 9 yıldır Eskişehir’i de ziyaret ediyor. Farklı şehirlerde festivali takip eden, bekleyen bir izleyici kitlemiz var. Sık sık başka şehirlerden bize ulaşarak festivalin yaşadıkları şehirleri ziyaret etmesini isteyen, özellikle görme engelli sinemaseverler var. Festival programında yer verdiğimiz filmleri diğer şehirlere ulaştırmak için de çalışıyoruz."

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ÇOCUKLAR İÇİN SESLİ BETİMLEME YAPILDI

Festival programındaki 'Çocuklar İçin' seçkisi, dünyanın en eski çocuk filmleri festivallerinden biri olan Cinekid tarafından hazırlandı. Cinekid’in programında; Küçük Kayakçı, Kuap, Kayıp Çorapların Gizemive Turp Hasadı filmleri Türkçe seslendirme ve sesli betimleme ile minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Seçki, loş ışıklı bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak izleyicilerle buluşacak. Seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek, içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler. Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için gerçekleştirilen 'Otizm Dostu Gösterim' ise Goethe-Institut’ta gerçekleştirilecek.