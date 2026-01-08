Erişim engeli gelmişti: Murat Ongun'un X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı
2 Ocak 2026'da erişim engeli getirilen Murat Ongun'un X hesabı, X platformu tarafından Türkiye'de görünmez kılındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un erişim engeli getirilen X hesabı görünmez kılındı.
Engelli Web'in aktardığına göre X platformu, Murat Ongun'un 874 bin takipçili (@Mrt_Ongun) hesabı bugün (8 Ocak Perşembe)Türkiye'de görünmez kılındı.
Ongun'un hesabına 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 2 Ocak 2026'da erişim engeli gelmişti.
Hesap adı önce @Mrt_Ongunn ardından da @Mrt_Ongunnn şeklinde değiştirilmişti.
Murat Ongun için ayrıca yeni bir X hesabı açılmıştı.