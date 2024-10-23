Erişim engeli süren Roblox'tan açıklama

Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, erişim yasağının kaldırılması halinde Türkiye’de ofis açma kararı aldıklarını söyledi.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığına göre Colaco, "Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz. Roblox’un dünyada çok az sayıda ülkede doğrudan ofisi var. Ofis açma kararımız, Türkiye’ye verdiğimiz önemin bir göstergesi- Roblox, son 5 yılda Türkiye’deki geliştiricilere 287 milyon liradan fazla ödeme yaptı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kullanıcıların sisteme üye olarak kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcılarla birlikte oynayabildiği çevrim içi oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" demişti.