Erişim engeli yetmedi, ‘Adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine içerikten çıkarma da geldi!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden erişim engeli getirildi. Verilen erişim engeli kararı ile yetinmeyen Bekir Altun’un başvurusu üzerine mahkeme, ilk kararının hemen ardından ek bir karar daha yazarak haberlerin ‘içerikten çıkarılması’na karar verdi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı bugünkü yazısına, yazıda ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un başvurusu üzerine önce erişim engeli getirildi, ardından yazı ve haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.

Soykan bugünkü yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.

İLK KARAR ERİŞİM ENGELİ

BirGün’ün manşete taşıdığı haber hakkında, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’un şikâyetiyle erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeli kararında, haberde ismi geçen Bekir Altun’un “Gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakarette bulunulduğunu” ileri sürdüğü kaydedildi.

Altun’un başvurusunun kabul edildiği kararda, “Başvuru dilekçesi ve ekleri incelendiğinde; erişime engellenmesi istenilen aşağıda belirtilen URL adreslerindeki yayınlarda, kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne dair aşağıdaki karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Timur Soykan’ın yazısının yanı sıra konuyu haberleştiren diğer internet siteleri, X’te yer alan gönderiler ve YouTube yayınlarının da bulunduğu 77 içeriğin erişime engellenmesine karar verdi.

YETMEDİ, ‘İÇERİKTEN ÇIKARMA’ KARARI VERİLDİ

Ancak Bekir Altun, haber hakkında verilen ‘erişim engeli’ kararı ile yetinmedi, karara itiraz etti. İtiraz üzerine ek karar veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilk kararında sehven ‘içerikten çıkarma’ hükmü kurulmadığını belirtti, haber ve yazıların ilgili internet siteleri tarafından içerikten çıkarılmasına hükmetti.

Ek kararda şu ifadeler yer aldı: “…erişime engellenmesi istenilen dilekçeye konu URL adreslerindeki yayınlarda, kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından URL adreslerinin erişime engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verilmiş ise de; Hakimliğimiz kararında sehven içeriğin çıkartılması ve silinmesi hükmünün kurulmadığı anlaşıldığından maddi hatanın düzeltilmesi adına aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

BirGün'ün avukatları ise, haber hakkında alınan karara itiraz edecek.