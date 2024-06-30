Eritre, 10 gündür gözaltında tuttuğu Yemenli 23 balıkçıyı serbest bıraktı
Kaynak: AA
Yemen'deki Husiler, Eritre'nin 10 önce gözaltına aldığı 23 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını bildirdi.
Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre Kurban Bayramı'nın ikinci günü Yemen kara sularında avlanan Yemenli balıkçılar Eritre güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Yemenli 23 balıkçının serbest bırakılarak Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine ulaştıkları aktarılan haberde, Eritre'nin balıkçıların av ekipmanlarına el koyduğuna işaret edildi.
Eritre yönetimi olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.